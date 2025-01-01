德意志联邦银行的月度报告是一份综合报告，包含关于德国经济现状和可能发展的100页报告。首先是关于四个重要且反复出现的主题的简短报告：

经济状况

公共财政

证券市场

国际收支

随后，将详细讨论各个当前主题，并以详细的统计结束报告，该部分占报告的一半以上。

“经济形势”被细分为潜在趋势。在这里，总结了当前的总体情况，并给出了短期展望。在大多数情况下，随后就是关于工业、建筑、劳动力市场和价格的评论。

另一方面，“公共财政”的重点更加多样化，更关注当前的热点，如法定医疗保险计划、公共长期护理保险计划或地方政府财政。

“证券市场”有三个特点：债券市场、股票市场和共同基金。它解释了资金流入或流出各自投资形式的程度，以及资金的来源和去向。

“国际收支”是最后一份简短报告，涉及个别分项余额、经常账户（商品交易）、服务收支、一级和二级收入的资产负债表、资产余额和资本账户。该报告显示了与上一月份以及去年同月相比，数据的变化程度。

月度报告在德国央行指定的日期公布。通常在月中。

根据数据或前景，这可能对欧元产生正面或负面的影响。