ドイツ連邦銀行の月次報告書は、現在の状況とドイツ経済の発展の可能性についての100ページを超える包括的な報告書です。それは、以下の4つの重要で繰り返し起こるトピックについての短いレポートから始まります。

経済状況

公的財政

証券市場

国際収支

その後、個々の現在の話題が詳細に議論され、報告書はその半分以上を構成する詳細な統計的部分で締めくくられます。

「経済状況」は、基礎となる傾向に細分されています。ここでは、一般的な現在の状況を要約し、短期的な見通しを示します。ほとんどの場合、これに産業、建設、労働市場および価格に関するコメントが続きます。

一方、「公的財政」はより多様な焦点を持っており、法定健康保険制度、公的介護保険制度または地方自治体の財政などの現在のホットスポットにより関心があります。

「証券市場」は、債券市場、株式市場および投資信託の3つの焦点によって特徴付けられており、それぞれの投資形態にどの程度までお金が出入りするか、お金がどこから来てどこへ行ったのかを説明します。

最後の短い報告である「国際収支」は、個々のサブバランス、経常収支(コモディティ取引)、サービス収支、一次および二次所得のバランスシート、資産収支および資本収支を扱います。このレポートは、前月および前年同月と比較して数値がどの程度変化したかを示します。

月次報告書は、ドイツ連邦銀行によって指定された日に発行されます。これは通常月の中旬になります。

数字や見通しによっては、ユーロにプラスまたはマイナスの影響が及ばされる可能性があります。