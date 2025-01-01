Le rapport mensuel de la Banque Centrale d'Allemagne est un rapport complet comprenant plus de 100 pages sur la situation actuelle et le développement possible de l’économie allemande. Il commence par de courts rapports sur quatre thèmes importants et récurrents :

Conditions économiques

Finances publiques

Marchés des valeurs mobilières

Balance des Paiements

Par la suite, les différents thèmes d’actualité sont discutés en détail et les rapports sont conclus par une partie statistique détaillée, qui représente bien plus de la moitié du rapport.

La « condition économique » est subdivisée en tendances sous-jacentes. Ici, la situation générale actuelle est résumée et une perspective à court terme est donnée. Dans la plupart des cas, cela est suivi de commentaires sur l’industrie, la construction, le marché du travail et les prix.

Les « finances publiques », en revanche, ont un objectif plus varié et sont davantage concernées par les points chauds actuels tels que le régime légal d’assurance maladie, le régime public d’assurance soins de longue durée ou les finances des administrations locales.

Les « marchés des valeurs mobilières » sont caractérisés par trois points focaux : le marché obligataire, le marché des actions et les fonds communs de placement. Il explique dans quelle mesure l’argent est entré ou sorti des formes d’investissement respectives, d’où il vient et où il est allé.

La « Balance des paiements », le dernier rapport abrégé, traite des sous-soldes individuels, du compte courant (commerce de matières premières), du bilan des services, des bilans des revenus primaires et secondaires, de la balance des actifs et du compte de capital. Ce rapport indique dans quelle mesure les chiffres ont changé par rapport au mois précédent et au même mois de l’année précédente.

Les rapports mensuels sont publiés aux dates spécifiées par la Bundesbank. C’est généralement au milieu du mois.

Selon les chiffres ou les perspectives, cela peut avoir un impact positif ou négatif sur l’euro.