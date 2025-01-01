Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCHistoryOrderInfoTimeSetup TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TimeSetup Obtém o tempo de colocação da ordem. datetime TimeSetup() const Valor de retorno Tempo de colocação da ordem. Observação A ordem histórica deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice). CHistoryOrderInfo TimeSetupMsc