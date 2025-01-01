DocumentaçãoSeções
Obtém o tipo de ordem pelo tempo de expiração.

ENUM_ORDER_TYPE_TIME  TypeTime() const

Valor de retorno

Tipo de ordem pelo tempo de expiração (valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE_TIME).

Observação

A ordem histórica deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).