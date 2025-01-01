- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
TypeTime
Obtém o tipo de ordem pelo tempo de expiração.
|
ENUM_ORDER_TYPE_TIME TypeTime() const
Valor de retorno
Tipo de ordem pelo tempo de expiração (valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE_TIME).
Observação
A ordem histórica deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).