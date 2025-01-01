Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCHistoryOrderInfoVolumeInitial TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex VolumeInitial Obtém o volume inicial da ordem. double VolumeInitial() const Valor de retorno Volume inicial da ordem. Observação A ordem histórica deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice). PositionId VolumeCurrent