Referência MQL5 / Biblioteca Padrão / Classes de negociação / CHistoryOrderInfo / StopLoss

StopLoss

Obtém o preço do Stop Loss da ordem.

double StopLoss() const

Valor de retorno

Preço do Stop Loss da ordem.

Observação

A ordem histórica deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).

PriceOpen
TakeProfit