DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCHistoryOrderInfoPriceCurrent 

PriceCurrent

Obtém o preço atual do símbolo (ativo) da ordem.

double  PriceCurrent() const

Valor de retorno

O preço atual do símbolo (ativo) da ordem.

Observação

A ordem histórica deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).