WriteLong 

WriteLong

파일에 long 또는 ulong 유형 변수 쓰기.

uint  WriteLong(
   long  value      // 값
  \)

매개변수

[in]  쓸 변수.

값 반환

쓴 바이트 수.