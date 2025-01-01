문서화섹션
ReadLong

파일에서 long 또는 ulong 유형 변수 읽기.

bool  ReadLong(
   long&  value      
  \)

매개변수

[in]  읽기 데이터를 배치하기 위한 변수에 대한 참조.

값 반환

성공하면 true, 데이터를 읽지 못하면 false.