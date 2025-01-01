文档部分
MQL5参考标准程序库文件CFileBinReadLong 

ReadLong

从文件里读取 长整数 长整数 无符号长整数 类型的变量。

bool  ReadLong(
   long&  value      
   )

参数

value

[输入]  长整数 或无符号长整数　类型的目标变量。

返回值

true 如果成功, false 如果数据未能读取。