Registra a matriz de dados no buffer segundo o índice especificado.

template<typename T>
bool  BufferWrite(
   const int   buffer_index,          // índice de buffer
   T           &data[],               // matriz de valores
   const uint  cl_buffer_offset,      // deslocamento - em bytes - na matriz de valores
   const uint  data_array_offset,     // deslocamento na matriz, nos elementos
   const uint  data_array_count       // número de valores a partir da matriz para registro
   );

Parâmetros

buffer_index

[in]  Índice de buffer.

&data[]

[in]  Matriz de valores que devem ser registrados no buffer OpenCL.

cl_buffer_offset

[in]  Deslocamento - em bytes - no buffer OpenCL, a partir do qual começa a leitura.

data_array_offset

[in]  Índice do primeiro elemento da matriz, a partir do qual são tomados os valores para registro no buffer OpenCL.

data_array_count

[in]  Número de valores que é preciso registrar.

Valor de retorno

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.