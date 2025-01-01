DocumentaçãoSeções
Define o número de buffers.

bool  SetBuffersCount(
   const int  total_buffers      // número de buffers
   );

Parâmetros

total_buffers

[in]  Número total de buffers.

Valor de retorno

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.