DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoOpenCLKernelFree 

KernelFree

Exclui a função que inicia OpenCL segundo o índice especificado.

bool  KernelFree(
   const int  kernel_index      // índice kernel
   );

Parâmetros

kernel_index

[in]  Índice do objeto kernel.

Valor de retorno

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.