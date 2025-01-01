Referência MQL5Biblioteca PadrãoOpenCLSetArgument
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
SetArgument
Define o parâmetro para a função OpenCL segundo o índice especificado.
template<typename T>
Parâmetros
kernel_index
[in] Índice do objeto kernel.
arg_index
[in] Índice do argumento da função.
value
[in] Valor do argumento da função.
Valor de retorno
Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.