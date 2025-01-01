DocumentaçãoSeções
SetArgument

Define o parâmetro para a função OpenCL segundo o índice especificado.

template<typename T>
bool  SetArgument(
   const int  kernel_index,     // índice kernel
   const int  arg_index,        // índice do argumento da função
   T          value             // código-fonte
   );

Parâmetros

kernel_index

[in]  Índice do objeto kernel.

arg_index

[in]  Índice do argumento da função.

value

[in]  Valor do argumento da função.

Valor de retorno

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.