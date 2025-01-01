DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoOpenCLBufferCreate 

BufferCreate

Cria o buffer OpenCL segundo o índice especificado.

bool  BufferCreate(
   const int   buffer_index,      // índice de buffer
   const uint  size_in_bytes,     // tamanho de buffer em bytes
   const uint  flags              // combinação de sinalizadores que definem as propriedades do buffer
   );

Parâmetros

buffer_index

[in]  Índice de buffer.

size_in_bytes

[in]  Tamanho do buffer em bytes.

flags

[in]  Propriedades do buffer a ser definidas através da combinação de sinalizadores.

Valor de retorno

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.