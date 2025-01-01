Referência MQL5Biblioteca PadrãoOpenCLGetKernelName
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
GetKernelName
Retorna o nome do objeto kernel segundo o índice especificado.
|
string GetKernelName(
Parâmetros
kernel_index
[in] Índice do objeto kernel.
Valor de retorno
Nome do objeto kernel.