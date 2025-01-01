DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoOpenCLGetKernelName 

GetKernelName

Retorna o nome do objeto kernel segundo o índice especificado.

string  GetKernelName(
   const int  kernel_index      // índice kernel
   );

Parâmetros

kernel_index

[in]  Índice do objeto kernel.

Valor de retorno

Nome do objeto kernel.