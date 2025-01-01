DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoOpenCLSetKernelsCount 

SetKernelsCount

Define o número de objetos kernel.

bool  SetKernelsCount(
   const int  total_kernels      // número de kernels
   );

Parâmetros

total_kernels

[in]  Número total de kernels.

Valor de retorno

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.