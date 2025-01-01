- BufferCreate
Classe para trabalhar com programas OpenCL
A classe COpenCL é um wrapper (pano de embrulho) para facilitar o trabalho com as funções OpenCL. O uso da GPU, em alguns casos, pode aumentar significativamente a velocidade de computação.
Exemplos de utilização de classe para cálculos nos números float e double podem ser encontrados na pasta MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\ nos respectivos sub-diretórios, os códigos-fontes dos programas OpenCL residem nos sub-diretórios MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Double\Kernels e MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Float\Kernels .
- MatrixMult.mq5 - exemplo de multiplicação de matrizes usando as memórias global e local
- BitonicSort.mq5 - exemplo de classificação paralela de elementos de matriz na GPU
- FFT.mq5 - exemplo de cálculo de transformada rápida de Fourier
- Wavelet.mq5 - exemplo de cálculo da transformação de dados por ondulação usando a transformação por ondulação Morlet.
É recomendado escrever o código-fonte OpenCL em arquivos CL separados, que podem então ser ligados ao programa MQL5 usando variáveis de recursos.
Declaração
class COpenCL
Cabeçalho
#include <OpenCL\COpenCL.mqh>
Métodos de classe
Nome
Descrição
Cria o buffer OpenCL segundo o índice especificado
Remove o buffer segundo o índice especificado
Cria o buffer segundo o índice especificado a partir da matriz de valores
Lê - na matriz - o buffer OpenCL segundo o índice especificado
Escreve a matriz de dados no buffer segundo o índice especificado
Executa o programa OpenCL segundo o índice especificado
Retorna o identificador de contexto OpenCL
Retorna o identificador de objeto kernel segundo o índice especificado
Retorna o nome do objeto kernel segundo o índice especificado
Retorna o identificador de programa OpenCL
Inicializa o programa OpenCL
Cria o ponto de entrada para o programa OpenCL segundo o índice especificado
Exclui a função que inicia OpenCL segundo o índice especificado
Define o parâmetro para a função OpenCL segundo o índice especificado
Define o buffer OpenCL como um parâmetro da função OpenCL segundo o índice especificado
Define o parâmetro na memória local para a função OpenCL segundo o índice especificado
Define o número de buffers
Define o número de objetos kernel
Descarrega o programa OpenCL
Confere a presença de suporte - no dispositivo - de tipos de dados reais