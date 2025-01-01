DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoOpenCLBufferFree 

BufferFree

Remove o buffer segundo o índice especificado.

bool  BufferFree(
   const int  buffer_index      // índice de buffer
   );

Parâmetros

buffer_index

[in]  Índice de buffer.

Valor de retorno

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.