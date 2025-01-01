Referência MQL5Biblioteca PadrãoOpenCLBufferFree
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferFree
Remove o buffer segundo o índice especificado.
bool BufferFree(
Parâmetros
buffer_index
[in] Índice de buffer.
Valor de retorno
Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.