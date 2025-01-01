DocumentaçãoSeções
SetArgumentLocalMemory 

SetArgumentLocalMemory

Define o parâmetro na memória local para a função OpenCL segundo o índice especificado.

bool  SetArgumentLocalMemory(
   const int  kernel_index,          // índice kernel
   const int  arg_index,             // índice do argumento da função
   const int  local_memory_size      // tamanho da memória local
   );

Parâmetros

kernel_index

[in]  Índice do objeto kernel.

arg_index

[in]  Índice do argumento da função.

local_memory_size

[in]  Tamanho da memória local.

Valor de retorno

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.