SetArgumentBuffer
Define o buffer OpenCL como um parâmetro da função OpenCL segundo o índice especificado.
|
bool SetArgumentBuffer(
Parâmetros
kernel_index
[in] Índice do objeto kernel.
arg_index
[in] Índice do argumento da função.
buffer_index
[in] Índice de buffer.
Valor de retorno
Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.