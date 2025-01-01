DocumentaçãoSeções
Define o buffer OpenCL como um parâmetro da função OpenCL segundo o índice especificado.

bool  SetArgumentBuffer(
   const int  kernel_index,     // índice kernel
   const int  arg_index,        // índice do argumento da função
   const int  buffer_index      // índice de buffer
   );

Parâmetros

kernel_index

[in]  Índice do objeto kernel.

arg_index

[in]  Índice do argumento da função.

buffer_index

[in]  Índice de buffer.

Valor de retorno

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.