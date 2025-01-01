DocumentaçãoSeções
BufferRead

Lê - na matriz - o buffer OpenCL segundo o índice especificado.

template<typename T>
bool  BufferRead(
   const int   buffer_index,          // índice de buffer
   T           &data[],               // matriz de valores 
   const uint  cl_buffer_offset,      // deslocamento - em bytes - na matriz de valores
   const uint  data_array_offset,     // deslocamento na matriz, nos elementos
   const uint  data_array_count       // número de valores a partir do buffer para leitura
   );

Parâmetros

buffer_index

[in]  Índice de buffer.

&data[]

[in]  Matriz para obter valores a partir do buffer OpenCL.

cl_buffer_offset

[in]  Deslocamento - em bytes - no buffer OpenCL, a partir do qual começa a leitura.

data_array_offset

[in]  Índice do primeiro elemento da matriz para registrar os valores do buffer OpenCL.

data_array_count

[in]  Número de valores que precisam de ser considerados.

Valor de retorno

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.