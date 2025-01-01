- BufferCreate
GetKernel
Retorna o identificador de objeto kernel segundo o índice especificado.
|
int GetKernel(
Parâmetros
kernel_index
[in] Índice do objeto kernel.
Valor de retorno
Identificador de objeto kernel.