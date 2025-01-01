DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoOpenCLKernelCreate 

KernelCreate

Cria o ponto de entrada para o programa OpenCL segundo o índice especificado.

bool  KernelCreate(
   const int     kernel_index,     // índice kernel
   const string  kernel_name       // nome do kernel
   );

Parâmetros

kernel_index

[in]  Índice do objeto kernel.

kernel_name

[in]  Nome do objeto kernel.

Valor de retorno

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.