Referência MQL5Biblioteca PadrãoOpenCLKernelCreate
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
KernelCreate
Cria o ponto de entrada para o programa OpenCL segundo o índice especificado.
|
bool KernelCreate(
Parâmetros
kernel_index
[in] Índice do objeto kernel.
kernel_name
[in] Nome do objeto kernel.
Valor de retorno
Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.