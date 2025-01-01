OpenCLプログラムを使うためのクラス

COpenCLクラスはOpenCL関数の使用を簡易化するためのラッパーです。場合によっては、計算速度はGPUの使用によって大幅に向上されます。

float値とdouble値に基づく計算のクラス使用例は、MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\フォルダーの対応するサブディレクトリーにあります。OpenCLプログラムのソースコードは、MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Double\KernelsおよびMQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Float\Kernelsサブディレクトリにあります。

MatrixMult.mq5 - グローバルとローカルメモリを使用した行列乗算の例

BitonicSort.mq5 - GPUにおける配列要素の並列ソートの例

FFT.mq5 - 高速フーリエ変換計算の例

Wavelet.mq5 - モーレットウェーブレットを用いたデータのウェーブレット変換の例

OpenCL用のソースコードは別のCLファイルに書き込むことをお勧めします。これらのファイルは後にリソース変数を使用してMQL5プログラムに組み込むことができます。

宣言

class COpenCL

タイトル

#include <OpenCL\OpenCL.mqh>

