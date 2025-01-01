Klasse für das Arbeiten mit OpenCL Programmen

Die Klasse COpenCL ist ein Wrapper ("Umhüllung") für das Arbeiten mit OpenCL Funktionen. Die Verwendung von GPU erlaubt es, in einigen Fällen die Geschwindigkeit der Berechnungen wesentlich zu erhöhen.

Beispiele für die Verwendung der Klasse für Berechnungen anhand der Zahlen float und double kann man im Ordner MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\ in den entsprechenden Unterverzeichnissen finden, Quellcodes der OpenCL-Programme sind in den Unterverzeichnissen MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Double\Kernels und MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Float\Kernels zu finden.

MatrixMult.mq5 - ein Beispiel für die Multiplikation von Matrizes unter Verwendung des globalen und lokalen Speichers

BitonicSort.mq5 - ein Beispiel für eine parallele Sortierung von Elementen eines Arrays auf GPU

FFT.mq5 - ein Beispiel für die Berechnung schneller Fourier-Transformation

Wavelet.mq5 - ein Beispiel für die Berechnung der Wavelet-Transformation mithilfe von Morlet-Wavelet.

Es ist zu empfehlen, den OpenCL-Code in separaten CL-Dateien zu schreiben, die man später mithilfe von Ressourcenvariablen einem MQL5-Programm hinzufügen kann.

Deklaration

class COpenCL

Überschrift

#include <OpenCL\COpenCL.mqh>

Methoden der Klasse