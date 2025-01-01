Clase para trabajar con programas OpenCL

La clase COpenCL es un envoltorio para trabajar cómodamente con las funciones OpenCL. El uso de GPU en ciertos casos permite aumentar considerablemente la velocidad de cálculo.

Los ejemplos de uso de la clase para los cálculos en las cifras float y double se pueden encontrar en la carpeta MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\, en los catálogos correspondientes, los códigos fuente de los propios programas OpenCL se encuentran en los subcatálogos MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Double\Kernels y MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Float\Kernels.

MatrixMult.mq5 - ejemplo de multiplicación de matrices con uso de la memoria local y global

BitonicSort.mq5 - ejemplo de clasificación paralela de los elementos de la matriz en GPU

FFT.mq5 - ejemplo de cálculo de la transformada rápida de Fourier

Wavelet.mq5 - ejemplo de cálculo de la transformada de ondícula de los datos con la ayuda de la ondícula de Morlet.

Es recomendable escribir el código fuente de OpenCL en archivos CL aparte, que después se puedan incluir en el programa MQL5 con la ayuda de las variables de recurso.

Declaración

class COpenCL

Encabezamiento

#include <OpenCL\COpenCL.mqh>

Métodos de la clase