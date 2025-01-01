处理OpenCL程序的类

COpenCL类是帮助处理OpenCL函数的封装器。在某些情况下，使用GPU可以大幅度提高计算速度。

对于基于浮动值和双精度值计算的类的使用示例可以在MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\ 文件夹相应的子目录中找到。OpenCL程序的源代码位于MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Double\Kernels和MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Float\Kernels子目录中。

MatrixMult.mq5 - 使用全局内存和本地内存的矩阵乘法示例

BitonicSort.mq5 - GPU数组元素平行排序的示例

FFT.mq5 - 快速傅里叶变换计算的示例

Wavelet.mq5 - 使用Morlet小波进行的小波数据变换的示例。

建议以单独的CL文件编写OpenCL源代码，稍后将其包含进使用资源变量MQL5程序。

声明

class COpenCL

标题

#include <OpenCL\OpenCL.mqh>

类方法