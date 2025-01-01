Classe permettant de travailler avec les programmes OpenCL

La classe COpenCL est un wrapper facilitant le travail avec les fonctions OpenCL. Dans certains cas, l'utilisation de la GPU permet d'améliorer de façon substantielle la vitesse de calculs.

Des exemples d'utilisation de la classe pour des calculs basés sur des valeurs flottantes et doubles sont disponibles dans les répertoires correspondants du répertoire MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\. Le code sources des programmes OpenCL sont situés dans les répertoires MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Double\Kernels et MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Float\Kernels.

MatrixMult.mq5 - exemple de multiplication de matrices utilisant la mémoire globale et la mémoire locale

BitonicSort.mq5 - exemple de tri en parallèle des éléments d'un tableau dans la GPU

FFT.mq5 - exemple de calcul de la transformation de Fourier rapide

Wavelet.mq5 - exemple de transformation en ondelettes de données utilisant l'ondelette de Morlet.

Il est recommandé d'écrire le code source OpenCL dans des fichiers CL séparés, pouvant être par la suite inclus dans le programme MQL5 en utilisant des variables de ressource.

Déclaration

class COpenCL

Titre

#include <OpenCL\OpenCL.mqh>

Méthode de la classe