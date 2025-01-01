OpenCL 프로그램 작업을 위한 클래스

COpenCL 클래스는 OpenCL 함수 작업을 용이하게 하기 위한 래퍼입니다. 어떤 경우에는 GPU를 사용하면 계산 속도를 상당히 높일 수 있습니다.

float 및 double 값을 기반으로 한 계산을 위한 클래스 사용의 예는 MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\ 폴더의 해당 하위 디렉토리에서 확인할 수 있습니다. OpenCL 프로그램의 소스 코드는 MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Double\Kernels 및 MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Float\Kernels 하위 디렉토리에 있습니다.

MatrixMult.mq5 - 전역 및 로컬 메모리를 사용한 행렬 곱셈의 예

BitonicSort.mq5 - GPU에서 배열 요소의 병렬 정렬 예

FFT.mq5 - 고속 푸리에(Fourier) 변환 계산의 예

Wavelet.mq5 - Morlet 웨이블릿을 사용한 데이터의 웨이블릿 변환 예.

OpenCL의 소스코드를 별도의 CL 파일에 작성하는 것이 좋으며, 이 소스 코드는 나중에 리소스 변수를 사용하여 MQL5 프로그램에 포함될 수 있습니다.

선언

class COpenCL

제목

#include <OpenCL\OpenCL.mqh>

클래스 메서드