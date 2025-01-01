- BufferCreate
Класс для работы с программами OpenCL
Класс COpenCL является оберткой для удобной работы с функциями OpenCL. Использование GPU в некоторых случаях позволяет значительно увеличить скорость вычислений.
Примеры использования класса для расчетов на числах float и double можно найти в папке MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\ в соответствующих подкаталогах, исходные коды самих OpenCL-программ находятся в подкаталогах MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Double\Kernels и MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Float\Kernels .
- MatrixMult.mq5 – пример умножения матриц с использованием глобальной и локальной памяти
- BitonicSort.mq5 – пример параллельной сортировки элементов массива на GPU
- FFT.mq5 – пример расчета быстрого преобразования Фурье
- Wavelet.mq5 – пример расчета вейвлет-преобразования данных при помощи вейвлета Морле.
Исходный код OpenCL рекомендуется писать в отдельных CL-файлах, которые затем можно подключать к MQL5-программе с помощью ресурсных переменных.
Декларация
class COpenCL
Заголовок
#include <OpenCL\OpenCL.mqh>
Методы класса
Имя
Описание
Создает буфер OpenCL по указанному индексу
Удаляет буфер по указанному индексу
Создает буфер по указанному индексу из массива значений
Считывает в массив буфер OpenCL по указанному индексу
Записывает массив данных в буфер по указанному индексу
Выполняет OpenCL программу по указанному индексу
Возвращает хендл контекста OpenCL
Возвращает хендл объекта кернел по указанному индексу
Возвращает имя объекта кернел по указанному индексу
Возвращает хендл программы OpenCL
Инициализирует программу OpenCL
Создает точку входа в программу OpenCL по указанному индексу
Удаляет функцию запуска OpenCL по указанному индексу
Выставляет параметр для функции OpenCL по указанному индексу
Выставляет буфер OpenCL в качестве параметра функции OpenCL по указанному индексу
Выставляет параметр в локальной памяти для функции OpenCL по указанному индексу
Устанавливает количество буферов
Устанавливает количество объектов кернел
Выгружает программу OpenCL
Узнает наличие поддержки на устройстве вещественных типов данных