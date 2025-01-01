Класс для работы с программами OpenCL

Класс COpenCL является оберткой для удобной работы с функциями OpenCL. Использование GPU в некоторых случаях позволяет значительно увеличить скорость вычислений.

Примеры использования класса для расчетов на числах float и double можно найти в папке MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\ в соответствующих подкаталогах, исходные коды самих OpenCL-программ находятся в подкаталогах MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Double\Kernels и MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Float\Kernels .

MatrixMult.mq5 – пример умножения матриц с использованием глобальной и локальной памяти

BitonicSort.mq5 – пример параллельной сортировки элементов массива на GPU

FFT.mq5 – пример расчета быстрого преобразования Фурье

Wavelet.mq5 – пример расчета вейвлет-преобразования данных при помощи вейвлета Морле.

Исходный код OpenCL рекомендуется писать в отдельных CL-файлах, которые затем можно подключать к MQL5-программе с помощью ресурсных переменных.

Декларация

class COpenCL

Заголовок

#include <OpenCL\OpenCL.mqh>

Методы класса