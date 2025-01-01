DocumentaçãoSeções
CLExecutionStatus

Retornar o estado de execução do programa OpenCL.

int  CLExecutionStatus(
   int   kernel            // identificador para a kernel do programa OpenCL
   );

Parâmetros

kernel

[in]  Identificador para a kernel do programa OpenCL.

Valor de retorno

Retorna o estado do programa OpenCL, o valor pode ser um dos seguintes:

  • CL_COMPLETE=0  - programa concluído,
  • CL_RUNNING=1 — em execução,
  • CL_SUBMITTED=2 — enviado para execução,
  • CL_QUEUED=3 — encontra-se na fila para execução,
  • -1 (menos um) — teve lugar erro durante a execução de CLExecutionStatus().