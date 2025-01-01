Referência MQL5Trabalhando com OpenCLCLExecutionStatus
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLExecutionStatus
Retornar o estado de execução do programa OpenCL.
|
int CLExecutionStatus(
Parâmetros
kernel
[in] Identificador para a kernel do programa OpenCL.
Valor de retorno
Retorna o estado do programa OpenCL, o valor pode ser um dos seguintes:
- CL_COMPLETE=0 - programa concluído,
- CL_RUNNING=1 — em execução,
- CL_SUBMITTED=2 — enviado para execução,
- CL_QUEUED=3 — encontra-se na fila para execução,
- -1 (menos um) — teve lugar erro durante a execução de CLExecutionStatus().