CLSetKernelArgMemLocal

Ele define o buffer local como argumento da função kernel.

bool  CLSetKernelArgMemLocal(
   int    kernel,           // identificador para a kernel do programa OpenCL
   uint   arg_index,        // número do argumento OpenCL de função
   ulong  local_mem_size    // tamanho do buffer
   );

Parâmetros

kernel

[in]  Identificador para a kernel do programa OpenCL.

arg_index

[in]  Número de argumento de função, a numeração começa em zero.

local_mem_size

[in]  Tamanho do buffer em bytes.

Valor de retorno

Retorna true se a execução for bem-sucedida, caso contrario, false. Para obter informações sobre o erro utilize a função GetLastError().