Referência MQL5Trabalhando com OpenCLCLSetKernelArgMemLocal
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLSetKernelArgMemLocal
Ele define o buffer local como argumento da função kernel.
bool CLSetKernelArgMemLocal(
Parâmetros
kernel
[in] Identificador para a kernel do programa OpenCL.
arg_index
[in] Número de argumento de função, a numeração começa em zero.
local_mem_size
[in] Tamanho do buffer em bytes.
Valor de retorno
Retorna true se a execução for bem-sucedida, caso contrario, false. Para obter informações sobre o erro utilize a função GetLastError().