CLSetKernelArgMemLocal

Ele define o buffer local como argumento da função kernel.

bool CLSetKernelArgMemLocal(

int kernel,

uint arg_index,

ulong local_mem_size

);

Parâmetros

kernel

[in] Identificador para a kernel do programa OpenCL.

arg_index

[in] Número de argumento de função, a numeração começa em zero.

local_mem_size

[in] Tamanho do buffer em bytes.

Valor de retorno

Retorna true se a execução for bem-sucedida, caso contrario, false. Para obter informações sobre o erro utilize a função GetLastError().