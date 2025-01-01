- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLGetInfoString
Retorna valor string de uma propriedade para o objeto OpenCL ou dispositivo.
|
bool CLGetInfoString(
Parâmetros
handle
[in] Objeto manipulador de OpenCL ou número de dispositivo OpenCL. A numeração dos dispositivos OpenCL começa com um zero.
prop
[in] Tipo de propriedade requerida do enumerador ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING, o valor do qual deve ser obtido.
value
[out] String para receber o valor da propriedade.
Valor de retorno
true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().
|
Identificador
|
Descrição
|
CL_PLATFORM_PROFILE
|
CL_PLATFORM_PROFILE - Perfil OpenCL. Nome do perfil pode ser um dos seguintes valores:
|
CL_PLATFORM_VERSION
|
Versão OpenCL
|
CL_PLATFORM_VENDOR
|
Nome do fornecedor da Plataforma
|
CL_PLATFORM_EXTENSIONS
|
Lista de extensões suportadas pela plataforma. Nomes de extensão deve ser suportado por todos os dispositivos relacionados com esta plataforma
|
CL_DEVICE_NAME
|
O nome do dispositivo
|
CL_DEVICE_VENDOR
|
Nome do fornecedor
|
CL_DRIVER_VERSION
|
Versão do driver OpenCL em formato major_number.minor_number
|
CL_DEVICE_PROFILE
|
Perfil de dispositivo OpenCL. Nome do perfil pode ser um dos seguintes valores:
|
CL_DEVICE_VERSION
|
OpenCL versão em formato "OpenCL<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information>"
|
CL_DEVICE_EXTENSIONS
|
Lista de extensões suportadas pelo dispositivo. A lista pode conter extensões suportadas pelo fornecedor, bem como um ou mais nomes aprovados:
cl_khr_int64_base_atomics
cl_khr_int64_extended_atomics
cl_khr_fp16
cl_khr_gl_sharing
cl_khr_gl_event
cl_khr_d3d10_sharing
cl_khr_dx9_media_sharing
cl_khr_d3d11_sharing
|
CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS
|
A lista de kernels suportados separados por ";".
|
CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION
|
A versão máximo suportado pelo compilador para este dispositivo. Versão formato:
"OpenCL<space>C<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information> "
Exemplo:
|
void OnStart()