CLGetInfoString

Retorna valor string de uma propriedade para o objeto OpenCL ou dispositivo.

bool CLGetInfoString(

int handle,

ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING prop,

string& value

);

Parâmetros

handle

[in] Objeto manipulador de OpenCL ou número de dispositivo OpenCL. A numeração dos dispositivos OpenCL começa com um zero.

prop

[in] Tipo de propriedade requerida do enumerador ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING, o valor do qual deve ser obtido.

value

[out] String para receber o valor da propriedade.

Valor de retorno

true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().

ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING

Identificador Descrição CL_PLATFORM_PROFILE CL_PLATFORM_PROFILE - Perfil OpenCL. Nome do perfil pode ser um dos seguintes valores: FULL_PROFILE - implementação suporta OpenCL (funcionalidade é definida como a parte da especificação do kernel sem necessidade de extensões adicionais para o apoio OpenCL);

EMBEDDED_PROFILE - implementação suporta OpenCL como um suplemento. Perfil alterado é definido como um subconjunto para cada versão OpenCL. CL_PLATFORM_VERSION Versão OpenCL CL_PLATFORM_VENDOR Nome do fornecedor da Plataforma CL_PLATFORM_EXTENSIONS Lista de extensões suportadas pela plataforma. Nomes de extensão deve ser suportado por todos os dispositivos relacionados com esta plataforma CL_DEVICE_NAME O nome do dispositivo CL_DEVICE_VENDOR Nome do fornecedor CL_DRIVER_VERSION Versão do driver OpenCL em formato major_number.minor_number CL_DEVICE_PROFILE Perfil de dispositivo OpenCL. Nome do perfil pode ser um dos seguintes valores: FULL_PROFILE - implementação suporta OpenCL (funcionalidade é definida como a parte da especificação do kernel sem necessidade de extensões adicionais para o apoio OpenCL);

EMBEDDED_PROFILE - implementação suporta OpenCL como um suplemento. Perfil alterado é definido como um subconjunto para cada versão OpenCL. CL_DEVICE_VERSION OpenCL versão em formato "OpenCL<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information>" CL_DEVICE_EXTENSIONS Lista de extensões suportadas pelo dispositivo. A lista pode conter extensões suportadas pelo fornecedor, bem como um ou mais nomes aprovados: cl_khr_int64_base_atomics cl_khr_int64_extended_atomics cl_khr_fp16 cl_khr_gl_sharing cl_khr_gl_event cl_khr_d3d10_sharing cl_khr_dx9_media_sharing cl_khr_d3d11_sharing CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS A lista de kernels suportados separados por ";". CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION A versão máximo suportado pelo compilador para este dispositivo. Versão formato: "OpenCL<space>C<space><major_version.minor_version><space><vendor-specific information> "

Exemplo: