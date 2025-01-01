Suporte a ONNX em MQL5

ONNX é um formato aberto criado para representar modelos de aprendizado de máquina. Esse padrão define um conjunto comum de operadores e formatos de arquivo que permite que os desenvolvedores usem os modelos em diferentes plataformas e ambientes de execução, com diferentes ferramentas e compiladores.

Esse formato aberto ONNX permite obter e mover modelos de aprendizado de máquina entre diferentes plataformas e ferramentas de aprendizado de máquina. É por isso que o suporte a ONNX foi adicionado à linguagem MQL5, assim os desenvolvedores de IA podem executar modelos criados em um ambiente de execução de alto desempenho na plataforma MetaTrader 5.

A linguagem MQL5 é tão rápida quanto os aplicativos desenvolvidos em C++. Os resultados da execução de testes padrão em MQL5 e C++ confirmam esse fato. Quanto menor a coluna, menos tempo é gasto para a execução, melhor o resultado (tempo em milissegundos). Testes realizados no Windows 10 (build 17763) x64, Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz, Memória: 65457 Mb.

Com as novas operações de negociação assíncronas e o suporte nativo ao ONNX, surgem novas possibilidades que antes estavam disponíveis apenas para profissionais selecionados e operadores institucionais. O suporte a ONNX em MQL5 permite que os operadores treinem modelos para mercados financeiros em seu ambiente de desenvolvimento preferido e, por sua vez, negociem com baixos custos de rede, com uma alta taxa de atualização de cotações e com o envio assíncrono de ordens.

Atualmente, o ONNX está sendo desenvolvido e suportado em conjunto pela Microsoft, Facebook, Amazon e outros parceiros, garantindo o desenvolvimento desse projeto de código aberto.