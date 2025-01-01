OnnxGetOutputCount

Obtenção do número de parâmetros de saída do modelo ONNX.

long OnnxGetOutputCount(

long onnx_handle

);

Parâmetros

onnx_handle

[in] Identificador do objeto da sessão ONNX, criado por meio de OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna o número de parâmetros de saída; caso contrário, retorna -1. Para obter o código de erro chame a função GetLastError.