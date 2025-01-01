Verificação do modelo no testador de estratégia

Os modelos para mercados financeiros podem ser testados no testador de estratégias do terminal MetaTrader 5. Essa é a opção mais rápida e conveniente que não exige esforços adicionais para emular o ambiente de mercado e as condições de negociação.

Reescreveremos o código do projeto público ONNX.Price.Prediction no EA para verificar o modelo. Isso requer pequenas edições.

Transferimos a criação do modelo para a função OnInit e encerramos a sessão onnx em OnDeinit. Colocamos o bloco principal de manipulação do modelo no manipulador OnTick.

Também adicionamos uma função para obter o preço de fechamento das duas barras anteriores a fim de comparar o preço de fechamento real e a previsão.

O código do EA é pequeno e fácil de ler.



const long ExtInputShape [] = {1,10,4}; // forma dos dados de entrada do modelo

const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // forma dos dados de saída do modelo

#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[];// modelo em forma de recurso



long handle; // identificador do modelo

ulong predictions=0; // contador de previsões

ulong confirmed=0; // contador de previsões bem-sucedidas

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- verificações básicas

if(_Symbol!="EURUSD")

{

Print("Symbol must be EURUSD, testing aborted");

return(-1);

}

if(_Period!=PERIOD_H1)

{

Print("Timeframe must be H1, testing aborted");

return(-1);

}

//--- criamos o modelo

handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

//--- especificamos a forma dos dados de entrada

if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

{

Print("OnnxSetInputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- especificamos a forma dos dados de saída

if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

{

Print("OnnxSetOutputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- concluímos o trabalho do modelo

OnnxRelease(handle);

//--- calculamos e exibimos estatísticas de previsão

PrintFormat("Successfull predictions = %.2f %%",confirmed*100./double(predictions));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

static datetime open_time=0;

static double predict;

//--- verificamos o tempo de abertura da barra atual

datetime time=iTime(_Symbol,_Period,0);

if(time==0)

{

PrintFormat("Failed to get Time(0), error %d", GetLastError());

return;

}

//--- se o tempo de abertura da barra não muda, então saímos antes da próxima chamada OnTick

if(time==open_time)

return;

//--- obtemos os preços de fechamento das últimas 2 barras concluídas

double close[];

int recieved=CopyClose(_Symbol,_Period,1,2,close);

if(recieved!=2)

{

PrintFormat("CopyClose(2 bars) failed, error %d",GetLastError());

return;

}

double delta_predict=predict-close[0]; // movimento de preço previsto

double delta_actual=close[1]-close[0]; // variação real de preços

if((delta_predict>0 && delta_actual>0) || (delta_predict<0 && delta_actual<0))

confirmed++;



//--- calculamos o preço de fechamento em uma nova barra para verificar na próxima barra

matrix rates;

//--- obtemos 10 barras

if(!rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,1,10))

return;

//--- alimentamos com um conjunto de vetores OHLC

matrix x_norm=rates.Transpose();

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

matrix mm(10,4);

matrix ms(10,4);

//--- preenchemos matrizes de normalização

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

//--- normalizamos os dados de entrada

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;

//--- convertemos dados de entrada normalizados em dados do tipo float

matrixf x_normf;

x_normf.Assign(x_norm);

//--- obtemos o resultado do modelo - a previsão de preço

vectorf y_norm(1);

//--- iniciamos o modelo

if(!OnnxRun(handle,ONNX_DEBUG_LOGS | ONNX_NO_CONVERSION,x_normf,y_norm))

{

Print("OnnxRun failed, error ",GetLastError());

}

//--- realizamos uma transformação inversa para obter o preço previsto e verificamos em uma nova barra

predict=y_norm[0]*s[3]+m[3];

predictions++; // aumentamos o contador de previsões

Print(predictions,". close prediction = ",predict);

//--- memorizamos o tempo de abertura da barra para verificar no próximo tick

open_time=time;

}

Compilamos o Expert Advisor e começamos a testar no intervalo 2022, especificando o símbolo EURUSD e o período de tempo H1 com os quais o modelo foi treinado. O modo de simulação de ticks não importa, pois o código tem uma verificação do aparecimento de nova barra.

Executamos e obtemos o resultado no log de teste – pouco mais de 50% das previsões corretas para 2022.

Se os resultados da verificação preliminar do modelo forem satisfatórios, podemos começar a escrever uma estratégia de negociação completa e usá-la.