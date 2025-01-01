|
const long ExtInputShape [] = {1,10,4}; // forma dos dados de entrada do modelo
const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // forma dos dados de saída do modelo
#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[];// modelo em forma de recurso
long handle; // identificador do modelo
ulong predictions=0; // contador de previsões
ulong confirmed=0; // contador de previsões bem-sucedidas
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- verificações básicas
if(_Symbol!="EURUSD")
{
Print("Symbol must be EURUSD, testing aborted");
return(-1);
}
if(_Period!=PERIOD_H1)
{
Print("Timeframe must be H1, testing aborted");
return(-1);
}
//--- criamos o modelo
handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);
//--- especificamos a forma dos dados de entrada
if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))
{
Print("OnnxSetInputShape failed, error ",GetLastError());
OnnxRelease(handle);
return(-1);
}
//--- especificamos a forma dos dados de saída
if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))
{
Print("OnnxSetOutputShape failed, error ",GetLastError());
OnnxRelease(handle);
return(-1);
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- concluímos o trabalho do modelo
OnnxRelease(handle);
//--- calculamos e exibimos estatísticas de previsão
PrintFormat("Successfull predictions = %.2f %%",confirmed*100./double(predictions));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
static datetime open_time=0;
static double predict;
//--- verificamos o tempo de abertura da barra atual
datetime time=iTime(_Symbol,_Period,0);
if(time==0)
{
PrintFormat("Failed to get Time(0), error %d", GetLastError());
return;
}
//--- se o tempo de abertura da barra não muda, então saímos antes da próxima chamada OnTick
if(time==open_time)
return;
//--- obtemos os preços de fechamento das últimas 2 barras concluídas
double close[];
int recieved=CopyClose(_Symbol,_Period,1,2,close);
if(recieved!=2)
{
PrintFormat("CopyClose(2 bars) failed, error %d",GetLastError());
return;
}
double delta_predict=predict-close[0]; // movimento de preço previsto
double delta_actual=close[1]-close[0]; // variação real de preços
if((delta_predict>0 && delta_actual>0) || (delta_predict<0 && delta_actual<0))
confirmed++;
//--- calculamos o preço de fechamento em uma nova barra para verificar na próxima barra
matrix rates;
//--- obtemos 10 barras
if(!rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,1,10))
return;
//--- alimentamos com um conjunto de vetores OHLC
matrix x_norm=rates.Transpose();
vector m=x_norm.Mean(0);
vector s=x_norm.Std(0);
matrix mm(10,4);
matrix ms(10,4);
//--- preenchemos matrizes de normalização
for(int i=0; i<10; i++)
{
mm.Row(m,i);
ms.Row(s,i);
}
//--- normalizamos os dados de entrada
x_norm-=mm;
x_norm/=ms;
//--- convertemos dados de entrada normalizados em dados do tipo float
matrixf x_normf;
x_normf.Assign(x_norm);
//--- obtemos o resultado do modelo - a previsão de preço
vectorf y_norm(1);
//--- iniciamos o modelo
if(!OnnxRun(handle,ONNX_DEBUG_LOGS | ONNX_NO_CONVERSION,x_normf,y_norm))
{
Print("OnnxRun failed, error ",GetLastError());
}
//--- realizamos uma transformação inversa para obter o preço previsto e verificamos em uma nova barra
predict=y_norm[0]*s[3]+m[3];
predictions++; // aumentamos o contador de previsões
Print(predictions,". close prediction = ",predict);
//--- memorizamos o tempo de abertura da barra para verificar no próximo tick
open_time=time;
}