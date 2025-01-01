Referência MQL5Modelos ONNXOnnxGetInputCount
OnnxGetInputCount
Obtenção do número de parâmetros de entrada do modelo ONNX.
long OnnxGetInputCount(
Parâmetros
onnx_handle
[in] Identificador do objeto da sessão ONNX, criado por meio de OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.
Valor retornado
Se for bem-sucedido, retorna o número de parâmetros de entrada; caso contrário, retorna -1. Para obter o código de erro chame a função GetLastError.