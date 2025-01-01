Referência MQL5Modelos ONNXOnnxGetOutputName
- Suporte a ONNX
- Conversão de formatos
- Autoconversão de dados
- Criação de modelo
- Inicialização do modelo
- Verificação no testador
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Estruturas de dados
OnnxGetOutputName
Obtenção do nome do parâmetro de saída do modelo por índice.
|
string OnnxGetOutputName(
Parâmetros
onnx_handle
[in] Identificador do objeto da sessão ONNX, criado por meio de OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.
index
[in] Índice do parâmetro de saída, a partir de 0.
Valor retornado
Retorna o nome do parâmetro de saída se for bem-sucedido; caso contrário, retorna NULL. Para obter o código de erro chame a função GetLastError.