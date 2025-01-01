DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 

OnnxGetOutputName

Obtenção do nome do parâmetro de saída do modelo por índice.

string  OnnxGetOutputName(
   long   onnx_handle,  // identificador de sessão
   long   index         // índice de parâmetro
   );

Parâmetros

onnx_handle

[in]  Identificador do objeto da sessão ONNX, criado por meio de OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

index

[in]  Índice do parâmetro de saída, a partir de 0.

Valor retornado

Retorna o nome do parâmetro de saída se for bem-sucedido; caso contrário, retorna NULL. Para obter o código de erro chame a função GetLastError.