OnnxGetInputName

Obtenção do nome do parâmetro de entrada do modelo por índice.

string  OnnxGetInputName(
   long   onnx_handle,  // identificador de sessão
   long   index         // índice de parâmetro
   );

Parâmetros

onnx_handle

[in]  Identificador do objeto da sessão ONNX, criado por meio de OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

index

[in]  Índice do parâmetro de entrada, a partir de 0.

Valor retornado

Retorna o nome do parâmetro de entrada se for bem-sucedido; caso contrário, retorna NULL. Para obter o código de erro chame a função GetLastError.