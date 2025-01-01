OnnxSetOutputShape

Define a dimensionalidade dos dados de saída do modelo por índice.

bool OnnxSetOutputShape(

long onnx_handle,

long output_index,

const ulong& shape[]

);

Parâmetros

onnx_handle

[in] Identificador do objeto da sessão ONNX, criado por meio de OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

output_index

[in] Índice do parâmetro de saída, a partir de 0.

shape

[in] Matriz que descreve a dimensionalidade dos dados de saída.

Valor retornado

Retorna o nome do parâmetro de entrada se for bem-sucedido; caso contrário, retorna NULL. Para obter o código de erro chame a função GetLastError.

Exemplo:

//---- descrevemos a dimensionalidade dos dados de entrada do modelo

const long ExtOutputShape[] = {1,1};

const long ExtInputShape [] = {1,10,4};

//--- criamos o modelo

long handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEBUG_LOGS);

//--- especificamos a forma dos dados de entrada

if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

{

Print("failed, OnnxSetInputShape error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- especificamos a forma dos dados de saída

if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

{

Print("failed, OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

Veja também

OnnxSetInputShape