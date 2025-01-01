DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Modelos ONNXOnnxSetOutputShape 

OnnxSetOutputShape

Define a dimensionalidade dos dados de saída do modelo por índice.

bool  OnnxSetOutputShape(
   long          onnx_handle,   // identificador de sessão
   long          output_index,  // índice do parâmetro de saída
   const ulong&  shape[]        // matriz que descreve a dimensionalidade dos dados de saída
   );

Parâmetros

onnx_handle

[in]  Identificador do objeto da sessão ONNX, criado por meio de OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

output_index

[in]  Índice do parâmetro de saída, a partir de 0.

shape

[in]  Matriz que descreve a dimensionalidade dos dados de saída.

Valor retornado

Retorna o nome do parâmetro de entrada se for bem-sucedido; caso contrário, retorna NULL. Para obter o código de erro chame a função GetLastError.

Exemplo:

//---- descrevemos a dimensionalidade dos dados de entrada do modelo
   const long  ExtOutputShape[] = {1,1};
   const long  ExtInputShape [] = {1,10,4};
//--- criamos o modelo
   long handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEBUG_LOGS);
//--- especificamos a forma dos dados de entrada
   if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))
     {
      Print("failed, OnnxSetInputShape error ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }
//--- especificamos a forma dos dados de saída
   if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))
     {
      Print("failed, OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }

Veja também

OnnxSetInputShape