Conversão de formatos

O formato ONNX é aberto, permitindo que modelos de várias ferramentas de aprendizado de máquina sejam armazenados nele. Esse formato é suportado por muitas plataformas, incluindo Chainer, Caffee2 e PyTorch.

Uma das ferramentas mais populares para converter modelos no formato ONNX é o ONNXMLTools desenvolvida pela Microsoft.

As instruções para instalar e usar o ONNXMLTools estão disponíveis no GitHub. Atualmente, há suporte para os seguintes pacotes de ferramentas:

A instalação do ONNXMLTools é simples e está descrita na página do projeto em https://github.com/onnx/onnxmltools#install, onde há também alguns exemplos de conversão de modelos.onde há também alguns exemplos de conversões de modelos