#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[]// modelo em forma de recurso



#define TESTS 10000 // número de amostras de teste

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnStart()

{

//--- criamos o modelo

long session_handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

if(session_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("Cannot create model. Error ",GetLastError());

return(-1);

}



//--- como o modelo não tem dimensões de tensor de entrada definidas, devemos defini-las explicitamente

//--- o primeiro índice é o tamanho do pacote; o segundo índice, tamanho da série; o terceiro índice, número de séries (OHLC)

const long input_shape[]={1,10,4};

if(!OnnxSetInputShape(session_handle,0,input_shape))

{

Print("OnnxSetInputShape error ",GetLastError());

return(-2);

}



//--- como o modelo não tem dimensões de tensor de saída definidas, devemos defini-las explicitamente

//--- o primeiro índice é o tamanho do lote, que deve corresponder ao tamanho do lote do tensor de entrada

//--- o segundo índice é o número de preços previstos (prevemos apenas o Close)

const long output_shape[]={1,1};

if(!OnnxSetOutputShape(session_handle,0,output_shape))

{

Print("OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());

return(-3);

}

//--- iniciamos os testes

vector closes(TESTS); // vetor para armazenar preços de verificação

vector predicts(TESTS); // vetor para armazenar as previsões resultantes

vector prev_closes(TESTS); // vetor para armazenar os penúltimos preços



matrix rates; // matriz para obter uma série OHLC

matrix splitted[2]; // duas submatrizes para dividir a série em uma de teste e outra de verificação

ulong parts[]={10,1}; // dimensões dos subarrays separáveis



//--- começamos a partir da barra anterior

for(int i=1; i<=TESTS; i++)

{

//--- obtemos 11 barras

rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,i,11);

//--- dividimos a matriz em uma de teste e outra de verificação

rates.Vsplit(parts,splitted);

//--- pegamos o preço Close a partir da matriz de verificação

closes[i-1]=splitted[1][3][0];

//--- último Close na série de teste

prev_closes[i-1]=splitted[0][3][9];



//--- enviamos ao teste uma matriz de teste de 10 barras

predicts[i-1]=PricePredictionTest(session_handle,splitted[0]);

//--- erro de execução

if(predicts[i-1]<=0)

{

OnnxRelease(session_handle);

return(-4);

}

}

//--- concluímos o trabalho

OnnxRelease(session_handle);

//--- avaliamos se o movimento de preço previsto está correto

int right_directions=0;

vector delta_predicts=prev_closes-predicts;

vector delta_actuals=prev_closes-closes;



for(int i=0; i<TESTS; i++)

if((delta_predicts[i]>0 && delta_actuals[i]>0) || (delta_predicts[i]<0 && delta_actuals[i]<0))

right_directions++;

PrintFormat("right direction predictions = %.2f%%",(right_directions*100.0)/double(TESTS));

//---

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Preparando os dados e utilizando o modelo |

//+------------------------------------------------------------------+

double PricePredictionTest(const long session_handle,matrix& rates)

{

static matrixf input_data(10,4); // matriz para dados de entrada transformados

static vectorf output_data(1); // vetor para obter o resultado

static matrix mm(10,4); // matriz de vetores horizontais Mean

static matrix ms(10,4); // matriz de vetores horizontais Std



//--- o modelo deve ser alimentado com um conjunto de vetores OHLC verticais

matrix x_norm=rates.Transpose();

//--- normalizamos os preços

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;



//--- iniciamos o modelo

input_data.Assign(x_norm);

if(!OnnxRun(session_handle,ONNX_DEBUG_LOGS,input_data,output_data))

{

Print("OnnxRun error ",GetLastError());

return(0);

}

//--- revertemos a normalização do preço a partir do valor de saída

double y_pred=output_data[0]*s[3]+m[3];



return(y_pred);

}