OnnxGetInputTypeInfo

Obtenção de uma descrição do tipo de parâmetro de entrada do modelo.

bool OnnxGetInputTypeInfo(

long onnx_handle,

long index,

OnnxTypeInfo& typeinfo

);

Parâmetros

onnx_handle

[in] Identificador do objeto da sessão ONNX, criado por meio de OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

index

[in] Índice do parâmetro de entrada, a partir de 0.

typeinfo

[out] Estrutura OnnxTypeInfo, que descreve o tipo de parâmetro de entrada.

Valor retornado

Retorna true se for bem-sucedido, caso contrário, false. Para obter o código de erro chame a função GetLastError.