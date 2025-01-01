DocumentaçãoSeções
OnnxGetOutputTypeInfo

Obtenção de uma descrição do tipo de parâmetro de saída do modelo.

bool  OnnxGetOutputTypeInfo(
   long           onnx_handle,  // identificador de sessão
   long           index,        // índice de parâmetro
   OnnxTypeInfo&  typeinfo      // descrição do tipo de parâmetro
   );

Parâmetros

onnx_handle

[in]  Identificador do objeto da sessão ONNX, criado por meio de OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

index

[in]  Índice do parâmetro de saída, a partir de 0.

typeinfo

[out]  Estrutura OnnxTypeInfo, que descreve o tipo de parâmetro de saída.

Valor retornado

Retorna true se for bem-sucedido, caso contrário, false. Para obter o código de erro chame a função GetLastError.