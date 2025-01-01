OnnxRelease

Exclusão de sessão ONNX.

bool OnnxRelease(

long onnx_handle

);

Parâmetros

onnx_handle

[in] Identificador do objeto da sessão ONNX, criado por meio de OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

Valor retornado

Retorna true se for bem-sucedido, caso contrário, false. Para obter o código de erro chame a função GetLastError.