Exclusão de sessão ONNX.

bool  OnnxRelease(
   long   onnx_handle  // Identificador de sessão ONNX
   );

Parâmetros

onnx_handle

[in]  Identificador do objeto da sessão ONNX, criado por meio de OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

Valor retornado

Retorna true se for bem-sucedido, caso contrário, false. Para obter o código de erro chame a função GetLastError.