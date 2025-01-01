Conexão entre as propriedades de indicadores e funções correspondentes

Cada indicador personalizado tem inúmeras propriedades, algumas das quais são obrigatórias e estão sempre posicionadas no início da descrição. São as seguintes propriedades:

indicação de uma janela para plotar o indicador — indicator_separate_window ou indicator_chart_window;

número de buffers do indicador — indicator_buffers;

número de plotagem do indicador — indicator_plots.

Também existem outras propriedades que podem ser definidas tanto através das diretivas pré processador como das funções destinadas à criação do indicador personalizado. Estas propriedades e funções correspondentes são descritas na seguinte tabela.

Diretivas para propriedades de sub-janela de indicador Funções do tipo IndicatorSet...() Descrição para ajustar propriedades da sub-janela indicator_height IndicatorSetInteger(INDICATOR_INDICATOR_HEIGHT, nHeight) O valor fixo da altura da sub-janela indicator_minimum IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue) O valor mínimo do eixo vertical indicator_maximum IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue) O valor máximo do eixo vertical indicator_levelN IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue) Valor de eixo vertical para N nível nenhuma diretiva de pré processador IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName) Nome de um nível apresentado indicator_levelcolor IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor) Cor de N nível indicator_levelwidth IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth) Largura da linha para N nível indicator_levelstyle IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle) Estilo de linha para N nível Diretivas para plotagem de propriedades Funções do tipo PlotIndexSet...() Descrição do ajuste da propriedade de plotar indicator_labelN PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel) Nome abreviado do N número de plotar. Ele é exibido numa janela de dados e na dica pop-up quando passa-se o curso sobre ele indicator_colorN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor) Cor da linha para N plotagem indicator_styleN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType) Estilo da linha para N plotagem indicator_typeN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType) Tipo de linha para N plotagem indicator_widthN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth) Largura da linha para N plotagem Propriedades comum do indicador Funções do tipo IndicatorSet...() Description nenhuma diretiva de pré processador IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName) Define o nome abreviado conveniente do indicador, que será exibido na lista de indicadores (aberto no terminal pressionando Ctrl+I). nenhuma diretiva de pré processador IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits) Conjuntos necessários para precisão da exibição de valores dos indicadores - número de casas decimais nenhuma diretiva de pré processador IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels) Define o número de níveis na janela do indicador indicator_applied_price Sem função, a propriedade pode ser definida apenas pela diretiva pré processador. Tipo do preço padrão usado para o cálculo de indicadores. Ele é especificado quando necessário, somente quando o OnCalculate() do primeiro tipo é usado. O valor da propriedade também pode ser definido a partir do diálogo de propriedades do indicador na aba "Parâmetros" - "Aplicar para".

Deve notar-se que a numeração dos níveis e plotagens em termos de pré processador inicia-se com um, enquanto a numeração das mesmas propriedades usando funções inicia-se com zero, ou seja, o valor indicado deve ser pelo menos um do que o indicado para #property.

Existem várias diretivas, para a qual não existem funções correspondentes: