- Estilos de Indicador em Exemplos
- Conexão entre Propriedades do Indicador e Funções
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
Conexão entre as propriedades de indicadores e funções correspondentes
Cada indicador personalizado tem inúmeras propriedades, algumas das quais são obrigatórias e estão sempre posicionadas no início da descrição. São as seguintes propriedades:
- indicação de uma janela para plotar o indicador — indicator_separate_window ou indicator_chart_window;
- número de buffers do indicador — indicator_buffers;
- número de plotagem do indicador — indicator_plots.
Também existem outras propriedades que podem ser definidas tanto através das diretivas pré processador como das funções destinadas à criação do indicador personalizado. Estas propriedades e funções correspondentes são descritas na seguinte tabela.
|
Diretivas para propriedades de sub-janela de indicador
|
Funções do tipo IndicatorSet...()
|
Descrição para ajustar propriedades da sub-janela
|
indicator_height
|
O valor fixo da altura da sub-janela
|
indicator_minimum
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue)
|
O valor mínimo do eixo vertical
|
indicator_maximum
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue)
|
O valor máximo do eixo vertical
|
indicator_levelN
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue)
|
Valor de eixo vertical para N nível
|
nenhuma diretiva de pré processador
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName)
|
Nome de um nível apresentado
|
indicator_levelcolor
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor)
|
Cor de N nível
|
indicator_levelwidth
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth)
|
Largura da linha para N nível
|
indicator_levelstyle
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle)
|
Estilo de linha para N nível
|
Diretivas para plotagem de propriedades
|
Funções do tipo PlotIndexSet...()
|
Descrição do ajuste da propriedade de plotar
|
indicator_labelN
|
PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel)
|
Nome abreviado do N número de plotar. Ele é exibido numa janela de dados e na dica pop-up quando passa-se o curso sobre ele
|
indicator_colorN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor)
|
Cor da linha para N plotagem
|
indicator_styleN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType)
|
Estilo da linha para N plotagem
|
indicator_typeN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType)
|
Tipo de linha para N plotagem
|
indicator_widthN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth)
|
Largura da linha para N plotagem
|
Propriedades comum do indicador
|
Funções do tipo IndicatorSet...()
|
Description
|
nenhuma diretiva de pré processador
|
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName)
|
Define o nome abreviado conveniente do indicador, que será exibido na lista de indicadores (aberto no terminal pressionando Ctrl+I).
|
nenhuma diretiva de pré processador
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits)
|
Conjuntos necessários para precisão da exibição de valores dos indicadores - número de casas decimais
|
nenhuma diretiva de pré processador
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels)
|
Define o número de níveis na janela do indicador
|
indicator_applied_price
|
Sem função, a propriedade pode ser definida apenas pela diretiva pré processador.
|
Tipo do preço padrão usado para o cálculo de indicadores. Ele é especificado quando necessário, somente quando o OnCalculate() do primeiro tipo é usado.
O valor da propriedade também pode ser definido a partir do diálogo de propriedades do indicador na aba "Parâmetros" - "Aplicar para".
Deve notar-se que a numeração dos níveis e plotagens em termos de pré processador inicia-se com um, enquanto a numeração das mesmas propriedades usando funções inicia-se com zero, ou seja, o valor indicado deve ser pelo menos um do que o indicado para #property.
Existem várias diretivas, para a qual não existem funções correspondentes:
|
Diretiva
|
Description
|
indicator_chart_window
|
Indicador é visualizado na janela principal
|
indicator_separate_window
|
Indicador é visualizado numa sub-janela separada
|
indicator_buffers
|
Número necessários de buffers do indicador
|
indicator_plots
|
Números de plotagem no indicador