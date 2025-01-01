DocumentaçãoSeções
Conexão entre as propriedades de indicadores e funções correspondentes

Cada indicador personalizado tem inúmeras propriedades, algumas das quais são obrigatórias e estão sempre posicionadas no início da descrição. São as seguintes propriedades:

  • indicação de uma janela para plotar o indicador — indicator_separate_window ou indicator_chart_window;
  • número de buffers do indicador — indicator_buffers;
  • número de plotagem do indicador — indicator_plots.

Também existem outras propriedades que podem ser definidas tanto através das diretivas pré processador como das funções destinadas à criação do indicador personalizado. Estas propriedades e funções correspondentes são descritas na seguinte tabela.

Diretivas para propriedades de sub-janela de indicador

Funções do tipo IndicatorSet...()

Descrição para ajustar propriedades da sub-janela

indicator_height

IndicatorSetInteger(INDICATOR_INDICATOR_HEIGHT, nHeight)

O valor fixo da altura da sub-janela

indicator_minimum

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue)

O valor mínimo do eixo vertical

indicator_maximum

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue)

O valor máximo do eixo vertical

indicator_levelN

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue)

Valor de eixo vertical para N nível

nenhuma diretiva de pré processador

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName)

Nome de um nível apresentado

indicator_levelcolor

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor)

Cor de N nível

indicator_levelwidth

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth)

Largura da linha para N nível

indicator_levelstyle

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle)

Estilo de linha para N nível

Diretivas para plotagem de propriedades

Funções do tipo PlotIndexSet...()

Descrição do ajuste da propriedade de plotar

indicator_labelN

PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel)

Nome abreviado do N número de plotar. Ele é exibido numa janela de dados e na dica pop-up quando passa-se o curso sobre ele

indicator_colorN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor)

Cor da linha para N plotagem

indicator_styleN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType)

Estilo da linha para N plotagem

indicator_typeN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType)

Tipo de linha para N plotagem

indicator_widthN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth)

Largura da linha para N plotagem

Propriedades comum do indicador

Funções do tipo IndicatorSet...()

Description

nenhuma diretiva de pré processador

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName)

Define o nome abreviado conveniente do indicador, que será exibido na lista de indicadores (aberto no terminal pressionando Ctrl+I).

nenhuma diretiva de pré processador

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits)

Conjuntos necessários para precisão da exibição de valores dos indicadores - número de casas decimais

nenhuma diretiva de pré processador

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels)

Define o número de níveis na janela do indicador

indicator_applied_price

Sem função, a propriedade pode ser definida apenas pela diretiva pré processador.

Tipo do preço padrão usado para o cálculo de indicadores. Ele é especificado quando necessário, somente quando o OnCalculate() do primeiro tipo é usado.

O valor da propriedade também pode ser definido a partir do diálogo de propriedades do indicador na aba "Parâmetros" - "Aplicar para".

Deve notar-se que a numeração dos níveis e plotagens em termos de pré processador inicia-se com um, enquanto a numeração das mesmas propriedades usando funções inicia-se com zero, ou seja, o valor indicado deve ser pelo menos um do que o indicado para #property.

Existem várias diretivas, para a qual não existem funções correspondentes:

Diretiva

Description

indicator_chart_window

Indicador é visualizado na janela principal

indicator_separate_window

Indicador é visualizado numa sub-janela separada

indicator_buffers

Número necessários de buffers do indicador

indicator_plots

Números de plotagem no indicador