- Operador Composto
- Operador de Expressão
- Operador return
- Operador Condicional if-else
- Operador Ternário ?
- Operador switch
- Operador de loop while
- Operador de loop for
- Operador de loop do while
- Operador break
- Operador continue
- Operador de multiplicação de matrizes
- Operador de Criação de Objeto new
- Operação de Exclusão de Objeto delete
Operador de Expressão
Qualquer expressão seguida por ponto e vírgula (;) é o operador. Aqui estão alguns exemplos de operadores de expressão.
Operador de Atribuição
Identificador = expressão;
|
x=3;
Um operador de atribuição pode ser usado muitas vezes em uma expressão. Neste caso, o processamento da expressão é realizado da direita para a esquerda.
Operador de Chamada de Função
Function_name (argument1,..., argumentN);
|
FileClose(file);
Operador Empty
Consiste somente de um ponto e vírgula (;) e é usado para denotar um corpo vazio de um operador de controle.
