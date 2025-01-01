Operador de Expressão

Qualquer expressão seguida por ponto e vírgula (;) é o operador. Aqui estão alguns exemplos de operadores de expressão.

Operador de Atribuição

Identificador = expressão;

x=3;

y=x=3;

bool equal=(x==y);

Um operador de atribuição pode ser usado muitas vezes em uma expressão. Neste caso, o processamento da expressão é realizado da direita para a esquerda.

Operador de Chamada de Função

Function_name (argument1,..., argumentN);

FileClose(file);

Operador Empty

Consiste somente de um ponto e vírgula (;) e é usado para denotar um corpo vazio de um operador de controle.

