Operador de loop do while

Os loops for e while verificam o término no começo, não no fim de um loop. O terceiro operador de loop do - while verifica a condição de término no fim, após cada interação do loop. O corpo do loop é sempre executado pelo menos uma vez.

do

operador;

while(expression);

Primeiro o operador é executado, então a expressão é calculada. Se a expressão for verdadeira, então o operador é executado novamente, e assim por diante. Se a expressão se tornar falsa, o loop termina.

Observação

Se é esperado que um grande número de iterações seja tratado por um loop, é recomendável que se verifique a ocorrência de uma finalização de programa forçada usando a função IsStopped().

Exemplo:

//--- Calcula a série de Fibonacci

int counterFibonacci=15;

int i=0,first=0,second=1;

int currentFibonacciNumber;

do

{

currentFibonacciNumber=first+second;

Print("i = ",i," currentFibonacciNumber = ",currentFibonacciNumber);

first=second;

second=currentFibonacciNumber;

i++; // Sem este operador um loop infinito aparecerá!

}

while(i<counterFibonacci && !IsStopped());

Também Veja

Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos