- Operador Composto
- Operador de Expressão
- Operador return
- Operador Condicional if-else
- Operador Ternário ?
- Operador switch
- Operador de loop while
- Operador de loop for
- Operador de loop do while
- Operador break
- Operador continue
- Operador de multiplicação de matrizes
- Operador de Criação de Objeto new
- Operação de Exclusão de Objeto delete
Operador de loop do while
Os loops for e while verificam o término no começo, não no fim de um loop. O terceiro operador de loop do - while verifica a condição de término no fim, após cada interação do loop. O corpo do loop é sempre executado pelo menos uma vez.
|
do
Primeiro o operador é executado, então a expressão é calculada. Se a expressão for verdadeira, então o operador é executado novamente, e assim por diante. Se a expressão se tornar falsa, o loop termina.
Observação
Se é esperado que um grande número de iterações seja tratado por um loop, é recomendável que se verifique a ocorrência de uma finalização de programa forçada usando a função IsStopped().
Exemplo:
|
//--- Calcula a série de Fibonacci
Também Veja
Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos